Pour une «Place Suzanne Clermont» à Québec

Des résidents du Vieux-Québec ont lancé une pétition sur le web pour que Suzanne Clermont, l’une des deux victimes du tueur au katana, ait une place en son nom sur les remparts de la ville fortifiée.

• À lire aussi: Refuser de céder à la peur

• À lire aussi: Horreur à Québec: à la course avant de faire d’autres victimes

«[Elle] était une résidente du Vieux-Québec depuis plus de 20 ans. Sa personnalité et son sourire en avaient fait une voisine bien connue de tous», peut-on lire dans la pétition publiée sur le site Change.org et adressée au maire Régis Labeaume.

Les instigateurs de celle-ci demandent que l’espace situé sur les remparts, en haut de la côte de la Canoterie et près de l’endroit où la femme a été assassinée, soit baptisé «Place Suzanne Clermont».

Ils désirent également qu’une plaque commémorative y soit déposée.

«Cet endroit est un espace magnifique où Suzanne rencontrait ses voisins et amis chaque jour. Nous voulons, par ce geste, lui redonner la vocation qu’ils lui avaient attribuée: un lieu spontané de partage, d’amour, de paix et de fraternité», indique-t-on.