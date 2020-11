COVID-19: vers de plus en plus de mesures dans l'Ouest

Les provinces de l'Ouest du pays, de plus en plus éprouvées par la pandémie, envisagent d'imposer de nouvelles restrictions à leurs citoyens pour enrayer la progression de la maladie.

Moins portés que le Québec et l'Ontario à ordonner des fermetures de pans de leur économie, les provinces des Prairies et la Colombie-Britannique tendent maintenant vers de telles options, alors que ces provinces affichent des bilans par habitant se rapprochant, voire dépassant ceux des provinces du centre.

«Nous sommes rendu à un point critique», s'est notamment exclamé le médecin hygiéniste du Manitoba, le Dr Brent Roussin, en marge du dévoilement de 365 nouveaux cas et de trois décès supplémentaires.

Cette province, devenue l'épicentre de la pandémie au Canada par rapport à sa population, compte plus de malades que jamais atteint du virus dans ses hôpitaux et ses lits en soins intensifs sont presque tous remplis à Winnipeg.

«J'ai rencontré le premier ministre ce matin pour parler du besoin d'imposer plus de mesures. Rien n'a été écarté. Nous allons continuer à examiner nos options», a laissé entendre le Dr Roussin.

Le Manitoba, qui avait été l'une des provinces parmi les plus promptes à se déconfiner au printemps, avait dû se résoudre à faire passer la région de Winnipeg en zone rouge la semaine dernière, entrainant plusieurs fermetures ou restrictions d'achalandage dans les commerces.

Pas la seule

L'Alberta, elle aussi réfractaire aux mesures de confinement, envisage aussi désormais cette avenue après le dévoilement de 644 nouveaux cas et de six décès lundi.

Des médecins de cette province ont appelé le gouvernement a agir en avertissant des conséquences «catastrophiques» qu'aura la pandémie sur le système de santé si le virus continue de se répandre aussi rapidement.

«Nous savons que, peu importe les mesures que nous mettons en place, obligatoires ou volontaires, elles ne seront efficaces qui si les Albertains les respectent», a cependant tempéré la médecin hygiéniste en chef de la province, la Dre Deena Hinshaw, en reconnaissant que plusieurs options sont présentement étudiées.

La Saskatchewan, de son côté, a obligé le port du masque et limité la taille des rassemblements la semaine passée. La province a annoncé un nombre record de 100 nouveaux cas, ainsi qu'un décès lundi.

Fini le «party»

La Colombie-Britannique a adopté une avenue similaire en interdisant les rassemblements privés dans les régions de Vancouver et de la vallée du Fraser, là encore dans l'espoir de freiner la pandémie. Tout près de 1000 nouvelles infections (998) ont été diagnostiquées officiellement dans cette province au cours de la dernière fin de semaine.

Les cours de conditionnement physique de groupe ont aussi été temporairement interdits.

Pendant ce temps, l'Ontario et le Québec ont connu une journée très similaire à celles des dernières semaines, avec 1169 tests positifs et 15 décès dans la Belle Province et 821 contaminations et 12 décès dans la province la plus peuplée au pays.

Les Maritimes, elles, continuent d'échapper au virus avec seulement deux cas, répartis également entre le Nouveau-Brunswick et la Nouvelle-Écosse.

Le Canada a cumulé, lundi, 4189 nouveaux cas de COVID-19, ainsi que 42 décès de plus. Le pays compte désormais 268 735 Canadiens qui ont contracté le virus, incluant 10 563 personnes qui ont succombé tout en étant infectées.

La situation au Canada:

Québec: 115 989 cas (6455 décès)

Ontario: 85 395 cas (3245 décès)

Alberta: 34 160 cas (369 décès)

Colombie-Britannique: 18 714 cas (281 décès)

Manitoba: 8495 cas (109 décès)

Saskatchewan: 4087 cas (29 décès)

Nouvelle-Écosse: 1129 cas (65 décès)

Nouveau-Brunswick: 355 cas (6 décès)

Terre-Neuve-et-Labrador: 297 cas (4 décès)

Île-du-Prince-Édouard: 66 cas

Yukon: 23 cas (1 décès)

Territoires du Nord-Ouest: 10 cas

Nunavut: 2 cas

Canadiens rapatriés: 13 cas

Total: 268 735 cas (10 563 décès)