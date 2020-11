Des concerts virtuels de Beyoncé en 2021?

Beyoncé aurait décidé de se concentrer sur la préparation de concerts virtuels après avoir annulé une tournée prévue pour 2021.

Selon le journal britannique «The Sun», la chanteuse de Crazy in Love avait planifié une tournée mondiale pour l'année prochaine, mais, alors que la pandémie de Covid-19 se poursuit, elle a décidé d'y renoncer et de rejoindre les rangs des artistes qui se produiront lors de diffusions en ligne.

«Beyoncé et son équipe élaborent actuellement un plan pour créer un spectacle virtuel en direct pour présenter ses nouvelles chansons en 2021, maintenant qu'elle ne peut plus partir en tournée à cause de la COVID», a expliqué une source.

«À la suite au succès qu'elle a eu avec (l'album de 2016) Lemonade et le film Disney Black Is King, elle a commencé à écrire et à enregistrer des morceaux pleins de positivité inspirés par de nouveaux artistes comme Dua Lipa et The Shindellas. Elle est prête à danser à nouveau», a ajouté la source.

Alors qu'elle continue de travailler sur son nouvel album, Beyoncé prévoirait également de le promouvoir avec «une émission virtuelle que les fans pourront regarder à la maison», à en croire la source, qui a ajouté que la vedette avait «clairement indiqué qu'elle était prête à mettre tout en œuvre pour en faire un vrai spectacle».

De nombreuses vedettes, comme Billie Eilish, Kylie Minogue, Stormzy, Niall Horan et Lewis Capaldi ont eu recours à des concerts virtuels pendant la crise.