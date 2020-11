Éclosion au CHSLD Saint-Eusèbe: le personnel négligent?

Le comportement des employés pourrait avoir contribué à l’éclosion de la COVID-19 au CHSLD Saint-Eusèbe de Joliette, dans Lanaudière, selon ce qu’a appris TVA Nouvelles.

Des employés affirment que du personnel de zone rouge, zone orange et zone verte se côtoyait jusqu’à tout récemment dans le même petit local où ils prennent leur pause repas.

Selon des employés, le gestionnaire aurait mis du temps avant d’établir des règles pour éviter des contacts.

«On met tout ça sur le dos des salariés, mais c’est les gestionnaires qui doivent gérer le nombre maximum de personnes par salle avec la distanciation. Il y une job à faire avant et cette job-là, avant cette éclosion-là, pas sûr que ça a été fait», dénonce d’ailleurs Stéphane Cormier, président du syndicat interprofessionnel de la santé de Lanaudière.

Les autorités de la santé doivent faire le point cet après-midi concernant la situation critique dans ce CHSLD qui fait la manchette depuis plus d’une semaine.

On y dénombre, selon les chiffres dévoilés dimanche, cinq décès et près de 80 cas chez les résidents. De plus, près de 50 cas ont été rapportés parmi les employés.

Ce bilan pourrait cependant s’aggraver puisque d’autres bénéficiaires seraient décédés durant la nuit.

- D'après les informations d'Yves Poirier