Fin de la zone rouge pour trois municipalités gaspésiennes

La situation s'est améliorée à Maria, Carleton-sur-Mer et Nouvelle en Gaspésie concernant la COVID-19.

Les trois municipalités reviendront au palier d’alerte orange dès minuit ce soir.

Le virus a ralenti sa progression. Le secteur était en zone rouge depuis le 6 octobre dernier après une hausse importante des infections en raison de multiples éclosions.

Il y a donc un assouplissement de certaines mesures avec le changement de palier. Les salles à manger des restaurants pourront, entre autres, rouvrir leurs portes. Les restaurateurs poussent un soupir de soulagement.

«On appelle notre staff, nos employés réguliers pour qu’ils rentrent. Notre clientèle qui revient et on est très heureux de la revoir», explique Michel Poirier, propriétaire du restaurant Le Héron à Carleton-sur-Mer.

Les mesures concernant le milieu scolaire et sportif entreront en vigueur mercredi.

Le passage en zone rouge était nécessaire, selon les élus locaux. Les mesures ont permis de reprendre le contrôle de la situation.

«C’est la meilleure façon avec des actions individuelles qu’on peut enrayer la propagation. Évidemment, on attend les vaccins. C’est la meilleure façon de garder un semblant de vie normale et une liberté, on le voit, c'est ce que ça fait les changements de zones», affirme, le maire de Maria, Christian LeBlanc.

La MRC d’Avignon en Gaspésie a enregistré une dizaine de nouveaux cas depuis le 1er novembre.