Grogne autour d'une plage à l'abandon à Shawinigan

De fermeture en fermeture pour la mauvaise qualité son eau, la Plage idéale du Lac-à-la-Tortue, à Shawinigan, a été définitivement interdite à la baignade, en 2017. Or, des citoyens se mobilisent depuis cet été pour tenter de réhabiliter la plage et déplorent que la Ville ne les appuie pas dans leurs efforts.

Des rencontres ont pourtant eu lieu avec le maire de Shawinigan, Michel Angers. Ce dernier aurait promis que les ressources de la Ville seraient mises à contribution. Des paroles qui ne se seraient toujours pas concrétisées, selon des bénévoles rencontrés par TVA Nouvelles lundi matin.

À la Ville, on fait valoir que des consultations sont en cours entourant le budget participatif, où Shawinigan soumet à ses citoyens différents projets totalisant 250 000 $. Deux des initiatives qui pourraient voir le jour concernent justement la Plage idéale. On dit vouloir attendre que l’exercice ait été conclu pour à nouveau se tourner vers les citoyens du secteur Lac-à-la-Tortue, afin de les entendre et de voir aux orientations futures quant à l'aménagement de la plage.

La Ville demeure par ailleurs évasive quant à un retour éventuel de la surveillance de la baignade. De leur côté, les citoyens continuent de croire que la plage pourrait revivre et accueillir à nouveau les baigneurs dans un avenir prochain.