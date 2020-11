Il mène la bataille de sa vie pour connaître son enfant

Un futur père de famille mène une course contre la montre en raison d’un cancer qui menace de l’empêcher de connaître son premier enfant qui verra le jour en mars.

Après avoir combattu le cancer de l’estomac une première fois, en 2019, Antoine Frappier croyait avoir gagné sa bataille. À la suite d’une ablation de son estomac et de la moitié de son oesophage, il s’apprêtait à tourner la page.

En juin dernier, l’homme de 29 ans a appris que sa conjointe donnerait naissance en mars au premier enfant du couple. La bonne nouvelle a été de courte durée. Le cancer est revenu à la charge.

«Après la chimiothérapie, on m’avait dit que tout ça était derrière moi, raconte Antoine Frappier. J’ai continué ma vie normalement et j’ai appris cet été que ma conjointe était enceinte. La bonne nouvelle n’a pas duré. J’ai appris, il y a quelques semaines, que le cancer avait récidivé. C’est au stade 4 et c’est plus compliqué cette fois. Je me fais offrir des traitements palliatifs.»

Le résident de Val-d’Or refuse de se laisser abattre, même si son espérance de vie oscille entre quatre mois et trois ans. Il est en mode solution.

Le principal intéressé réagit bien à la chimiothérapie, mais il sait que ce traitement peut seulement lui faire gagner du temps. Antoine Frappier veut tenter sa chance en participant à des essais cliniques au sud de la frontière et en Europe.

«En discutant avec mon oncologue, nous avons décidé de regarder cette option, indique-t-il. La recherche est plus avancée [...]. Il y a des études cliniques qui peuvent mener à des traitements potentiels. On a contacté des cliniques de Boston, New York et Indianapolis qui ont de gros centres de recherche axés sur le cancer digestif.»

L’argent est toutefois le nerf de la guerre. En octobre, la famille Frappier a donc lancé une campagne de sociofinancement sur la plateforme GoFundMe. En l’espace de quelques semaines, un montant de près de 300 000 $ a été amassé sur l’objectif de 500 000 $.

«On s’est fait dire par des spécialistes que la facture pourrait dépasser le million, signale Antoine Frappier. C’est incroyable de voir la mobilisation pour me venir en aide. On est vraiment touchés.»

Résilience

L’ingénieur civil continue tout de même à travailler quatre jours par semaine.

«Ça me permet de me changer les idées. Mon employeur m’accommode pour me permettre de subir mes traitements. Je ne veux pas m’avouer vaincu. Si j’arrêtais de travailler, c’est comme si je me disais que je ramassais mes boîtes et que je n’étais pas pour revenir», explique Antoine Frappier.

«Je focalise sur l’action et non sur l’émotion, insiste-t-il. Il y a une grosse partie qui se joue entre les deux oreilles. Ça ne me fait pas avancer de me morfondre. Oui, c’est difficile, mais je me dis tout le temps que je veux le voir grandir cet enfant-là.»

Gagner du temps

Selon le chef du département de radio-oncologie du Centre hospitalier universitaire de Montréal (CHUM), David Roberge, les options sont limitées pour un patient comme Antoine Frappier qui souffre d’un cancer de l’estomac au stade 4.

«À ce stade avancé, ça veut dire qu’il y a des métastases. Les traitements ne sont pas dans le but de guérir, mais bien pour prolonger l’espérance de vie», explique le Dr Roberge.

Ce dernier mentionne qu’il n’est pas rare de voir un Québécois traverser la frontière pour essayer des traitements expérimentaux. Même si la facture peut parfois être salée, le spécialiste est d’avis que le risque en vaut la chandelle si la personne hospitalisée a les moyens financiers pour tenter sa chance.

«On vend de l’espoir avec des projets de recherche, ajoute M. Roberge. C’est sûr qu’avant de devenir un traitement standard, chaque remède a d’abord passé par la recherche [...]. Ça peut changer rapidement. Si la personne prend un traitement pour se garder en vie pendant un an ou deux ans de plus, il y a toujours une possibilité de trouver quelque chose de nouveau à ce moment.»