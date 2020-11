Il sera possible de voir le père Noël cette année

Il sera possible de rencontrer le père Noël dans les centres commerciaux de Cadillac Fairview (CF), mais en raison des mesures sanitaires liées à la COVID-19, ces rencontres se feront seulement sur rendez-vous et dans le respect de la distanciation physique.

«Toute la bande de lutins du père Noël et de CF ont travaillé très fort pour se préparer à cette période des Fêtes unique en son genre», a expliqué le géant de l’immobilier dans un communiqué.

«Les cabanes ont été rénovées pour offrir une sécurité optimale. Conçues pour permettre aux familles et aux invités de respecter une plus grande distance et les mesures de sécurité, les rencontres avec le père Noël se feront sur réservation seulement et seront échelonnées de façon à ce qu'il y ait suffisamment de temps entre les visiteurs pour permettre le nettoyage des lieux entre chaque rencontre.»

Au Québec, Cadillac Fairview possède notamment le Carrefour Laval, les Galeries d’Anjou, les Promenades Saint-Bruno et le Cadillac Fairview Pointe-Claire.

Le fauteuil du père Noël sera remplacé par un bureau et de sièges où pourront s’asseoir les enfants. «L'expérience comprendra des postes de désinfection, des rennes portant le masque et un contrôle préalable quotidien de tout le personnel, y compris le père Noël lui-même», a ajouté l’entreprise.

Les rencontres se tiendront entre le 21 novembre et le 24 décembre et il sera possible de prendre rendez-vous à partir de jeudi le 12 novembre.