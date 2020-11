L'Allemagne pressée de tourner la page Trump

Donald Trump en avait fait un bouc émissaire sur les questions économiques et de défense: l'Allemagne est pressée de tourner la page, même si les sujets de friction vont perdurer avec le nouveau président américain Joe Biden.

La chancelière allemande Angela Merkel n'a pas eu le moindre mot lundi, lors d'une déclaration solennelle sur l'élection américaine, pour le président républicain sortant, qui n'a toujours pas reconnu sa défaite.

Mme Merkel, qui va côtoyer son quatrième président américain depuis son arrivée au pouvoir en 2005, a préféré saluer l'élection du candidat démocrate, un homme d'«expérience» qui «connaît bien l'Allemagne et l'Europe». Elle s'est dite prête à affronter «côte à côte» avec Washington les «problèmes mondiaux».

La première femme à diriger l'Allemagne s'est aussi réjouie que le poste de vice-président soit occupé par Kamala Harris, une «source d'inspiration pour beaucoup, un exemple des possibilités de l'Amérique».

Pour Mme Merkel, qui quittera le pouvoir en 2021, comme pour l'ensemble de la classe politique allemande, à l'exception du parti d'extrême droite AfD, la page Trump se referme avec soulagement.

Mauvaises relations

Le courant n'est jamais passé entre l'ancienne chimiste d'ex-RDA et le milliardaire new-yorkais, qui n'hésitait pas à fustiger sa décision «insensée» d'accueillir des migrants en 2015.

«Les choses ne peuvent pas être pires avec Joe Biden qu'avec Donald Trump», résume l'hebdomadaire allemand Der Spiegel, convaincu que Mme Merkel «a hâte que Donald Trump quitte la Maison-Blanche».

M. Trump en était d'ailleurs conscient, accusant encore début novembre la Chine, l'Iran et l'Allemagne de «vouloir se débarrasser» de lui. En quatre années de mandat, il ne se sera jamais rendu dans la première puissance économique européenne, pourtant un des alliés les plus solides des États-Unis depuis 1945.

Malgré ses lointaines origines allemandes, M. Trump a fait depuis 2016 de Berlin un de ses boucs émissaires favoris, accusé d'écouler trop de voitures aux États-Unis ou de ne pas suffisamment participer aux dépenses militaires.

En juillet, M. Trump avait ainsi décidé sans concertation le retrait d'Allemagne de 12.000 soldats américains, au risque de mettre en difficulté financière des villes comme Stuttgart, où se trouvent les commandements pour l'Europe et l'Afrique.

«On en a marre d'être des pigeons», avait tempêté l'Américain. «Nous réduisons nos forces parce qu'ils ne paient pas».

Autre sujet de discorde, le projet de gazoduc Nord Stream 2 mené par Berlin avec la Russie, qui avait valu en 2018 à Mme Merkel de la part de M. Trump l'accusation d'être «prisonnière de la Russie».

«En termes de style et de contenu, Biden sera un président différent, beaucoup plus européen», veut croire la chaîne publique ARD.

Ton plus coopératif

La volonté du président élu de revenir dans l'Accord de Paris sur le climat, comme d'éventuelles évolutions concernant l'accord sur le nucléaire iranien, abandonné par Donald Trump, ou sur l'Organisation mondiale de la santé sont des motifs d'espoir en Allemagne.

«Le ton va redevenir plus équilibré et plus coopératif», assure dans Der Spiegel Ben Hodges, ancien commandant en chef des troupes américaines stationnées en Europe. «Il sera plus facile de discuter des différences d'opinions et de trouver une solution».

Mais si l'Allemagne rêve d'un «New Deal» des relations transatlantiques, selon les termes du chef de la diplomatie Heiko Maas, les sujets de friction vont persister.

Le Parti démocrate américain est lui aussi opposé au projet Nord Stream 2, qui risque de concurrencer en Europe le gaz naturel américain. Et l'ex-président américain Barack Obama (2009-2017), dont M. Biden fut le vice-président, regrettait également les dépenses militaires trop timides de l'Allemagne.

Face à la crise économique provoquée par le coronavirus, «Joe Biden poursuivra la politique +America first+ de Donald Trump», même si c'est «de façon plus adroite et moins radicale», prédit l'économiste allemand Marcel Fratzscher.

Comme sous les présidences de Barack Obama et Donald Trump, «l'Europe ne sera plus aussi centrale qu'autrefois pour les États-Unis», tournés vers l'Asie ou l'Afrique, prévient le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung.

L'Union européenne, dont l'Allemagne assure jusqu'à la fin de l'année la présidence, va ainsi devoir prendre «plus de responsabilités», a prévenu lundi Mme Merkel.