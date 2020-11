Le ministre Dubé entendu au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Le ministre de la Santé Christian Dubé a demandé aux citoyens du Saguenay–Lac-Saint-Jean de redoubler d'ardeur dans leur lutte face à la COVID-19, lundi, tandis que la région est devenue l'épicentre de la pandémie pour le moment au Québec.

• À lire aussi: La situation va empirer au Saguenay–Lac-Saint-Jean

Son message semble avoir trouvé écho dans la population, a pu constater TVA Nouvelles.

«Avec ce qu'il a dit aujourd'hui, c'est probable que les gens vont réfléchir un peu plus à ce qu'ils font», a déclaré une personne rencontrée peu après le point de presse de Christian Dubé dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

«Faut que les gens prennent leurs responsabilités et qu'ils arrêtent de se promener et de voyager», a déclaré un autre individu.

Des citoyens rencontrés ont laissé entendre qu'ils ont changé leurs habitudes pour s'adapter à la pandémie. «On s'est adapté, on vient moins souvent en ville et on planifie nos sorties», a laissé entendre l'un d'entre eux.

Si quelques personnes magasinent beaucoup moins, le temps des Fêtes qui approche risque fort d'en inciter plusieurs à faire les boutiques.

«On se sent comme obligé avec les enfants d'aller magasiner leurs cadeaux. Et par la poste, bien..., est-ce que ça va arriver à temps? On ne sait pas», a expliqué une dame qui fréquentait un magasin à grande surface.

Pour ce qui est des mesures sanitaires, la plupart des gens rencontrés croient qu'elles sont bien respectées dans les commerces.

«Les gens font attention, ils restent loin», a indiqué une jeune femme. Selon elle, le port du masque et le lavage des mains sont des mesures bien établies dans la tête des clients.

Un employé rencontré de façon anonyme vit cependant une tout autre réalité. «C'est difficile de faire respecter les consignes parce qu'on se fait envoyer chier quand on leur dit de se laver les mains ou de respecter les lignes. Les caissières se font traiter de cr*** de folles. Ça n'a plus de sens!»

Dans certains commerces, des mesures supplémentaires ont été mises en place afin de mieux gérer la clientèle.

«Je suis allée chez Canac tantôt, ils nous faisaient attendre dehors. Ils contrôlaient le nombre de clients à l'intérieur, ils ne font pas ça partout», a souligné une dame.