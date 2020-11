L'élection de Biden, un soulagement pour l'économie du Saguenay

L'élection de Joe Biden a été accueillie avec un grand soulagement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où l’administration Trump avait porté un coup avec l’imposition de tarifs à des secteurs majeurs de l’économie locale.

Le monde politique et économique croit que l’arrivée du démocrate à Washington pourrait même profiter à la région.

«On dirait que c'est comme un poids de moins sur les épaules», a déclaré le député péquiste de Jonquière, Sylvain Gaudreault.

Mais la confirmation d’un président démocrate à la Maison-Blanche n’enrayera pas complètement le protectionnisme américain, selon lui. «On peut s'attendre à ce que les démocrates aient aussi des politiques protectionnistes, mais à tout le moins, ils sont plus « parlables», a-t-il évalué.

Le président régional de l’Union des producteurs agricoles (UPA), Mario Théberge, se réjouit de la victoire de Joe Biden. «Que M. Trump ne soit plus dans la course, ne soit plus président, ça nous soulage», a-t-il fait savoir.

Les agriculteurs demeurent toutefois inquiets pour leur industrie. «Est-ce que la partie est gagnée? J'en doute. Parce que le parti qui est pouvoir avec M. Biden n'est pas moins protectionniste. Je pense qu'il va avoir une idée protectionniste qui n'est pas facile, mais le ton devrait changer. Au nom des producteurs agricoles, je ne m'attends pas à ce que ce soit facile», a ajouté M. Théberge.

L'industrie de l'aluminium pourrait cependant éviter l'imposition de tarifs avec un partenaire plus prévisible, selon le député bloquiste de Jonquière, Mario Simard.

«Parce que c'est illogique, ça ne fonctionne pas avec l'intérêt des États-Unis, eux-mêmes, a dit M. Simard. Pour le bois et pour la gestion de l'offre, ce sera un peu plus problématique. Ce sera au gouvernement du Canada de mettre ses culottes.»

Le président du syndicat de l’usine Alma de Rio Tinto, Sylvain Maltais, espère également que ça signifie la fin des tarifs sur l’aluminium, surtout avec un partenaire plus prévisible. «La grosse différence pour nous autres, c'est quand il y a de l'imprévisibilité, c'est clair que pour l'entreprise, ça nuit aux investissements», a détaillé M. Maltais.

L'engagement de Joe Biden à rejoindre l'accord de Paris sur le climat pourrait profiter au Saguenay-Lac-Saint-Jean. «Ça va donner du poids à notre aluminium qui est le plus vert», a déclaré Sylvain Gaudreault.

Son collègue de comté, Mario Simard, voit dans les préoccupations environnementales du nouveau président une opportunité pour la forêt québécoise. «Si le gouvernement américain décide de prendre cette direction, pour les énergies renouvelables, en particulier avec la forêt, ça pourrait être très intéressant pour nous», a-t-il dit.