Rapport du BAPE: Labeaume contre-attaque

Qualifiant le rapport du BAPE de «tronqué, erroné, biaisé, tronqué, tordu et rempli d’incohérences», Régis Labeaume a assuré que «nous allons continuer» avec le projet de tramway à Québec.

«On nous dit qu’on on y repense. Non. Ça fait 40 ans qu’on y pense. Nous avons le bon projet. Les gens attendent. On doit être une Ville du 21ème siècle», a lancé le maire de Québec, lundi, en fin d’après-midi lors d’un point de presse virtuel.

Ce dernier a rivalisé d’adjectifs pour s’en prendre au document rendu public ce lundi matin.

Écoutez l'analyse de Caroline St-Hilaire et d'Antoine Robitaille avec Benoit Dutrizac sur QUB Radio:

«ll y a (là-dedans) une série d’affirmations erronées et contradictoires. Ce n’est pas un rapport d’analyse», s’est-il exclamé.

Regrettant le fait que ce rapport «ignore la science», M. Labeaume a mentionné qu’il n’est pas question pour la Ville d’analyser, de nouveau, d’autres options pour le tramway, comme le SRB (Service rapide par bus), le monorail ou le métro.

Le maire a pointé au moins «trois affirmations graves et erronées» dans le rapport. Il a ainsi assuré que la limite de 3,3 G$ pour le mégaprojet a été imposée par le gouvernement et non pas par la Ville. Aussi, d’après lui, le tunnel Québec-Lévis n’a jamais été une condition pour réaliser le tramway. Il a également insisté pour dire que le tramway «a toute sa raison d’être avec ou sans 3e lien».

Gênant

«Le BAPE est une étape de consultation et non pas de décision. C’est un rapport qui est franchement gênant pour un projet de cet envergure», a fait remarquer M. Labeaume en dressant un lien entre les conclusions de ce document et le rapport du BAPE consacré au REM (Réseau express métropolitaine), à Montréal.

Dans ce dernier cas, le gouvernement du Québec est allé de l’avant avec le projet même si le BAPE avait émis un avis négatif.