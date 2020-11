Retour appréhendé d'Air Canada dans l'Est-du-Québec

Le gouvernement fédéral s’est dit prêt à offrir de l'aide financière à Air Canada en échange du maintien de liaisons régionales. Mais un retour éventuel du transporteur aérien dans l'Est-du-Québec est loin de faire l'affaire de tous.

Rappelons qu'Air Canada ne dessert plus, depuis le 30 juin dernier, les aéroports de Mont-Joli, Baie-Comeau et Gaspé. Les comptoirs ont été fermés et les équipements vendus. Actuellement, le transporteur aérien n'offre plus que quelques vols par semaine à l'aéroport de Sept-Îles et ne va plus aux Iles-de-la-Madeleine qu'en période estivale.

Le gouvernement fédéral pourrait-il forcer Air Canada à accroître son offre dans ces deux destinations et à reprendre celles abandonnées au début de l'été en échange d'une aide financière? Un communiqué publié hier par le ministre fédéral des Transports, Marc Garneau, pourrait le laisser croire.

Dans ce communiqué, le ministre dit «qu'avant de commencer à dépenser ne serait-ce qu'un sou de l'argent des contribuables au bénéfice des transporteurs aériens, nous nous assurerons que les Canadiens et les collectivités régionales conservent des liaisons aériennes avec le reste du Canada. Les liaisons régionales sont importantes», a conclut le ministre Garneau.

Dans l'Est-du-Québec, l'éventualité d'un retour d'Air Canada est loin de faire des heureux.

«En fait, que ce soit Air Canada ou tout autre transporteur, l'idée qu'il soit financé directement par le gouvernement est pour nous un modèle qui est désuet, qui n'a pas fait ses preuves, au contraire», a affirmé Bruno Paradis, président de l'Aéroport régional de Mont-Joli.

«De subventionner Air Canada pour qu'il revienne dans le marché régional, non merci», s'est exclamé le maire de Sept-Îles, Réjean Porlier. Il a ajouté «qu'il faut un système où il y aura une saine concurrence. On a déjà joué dans ce mauvais film-là et on ne veut surtout pas le reproduire.»

Pour l'instant, il a été impossible d'obtenir plus de précisions sur les intentions du gouvernement fédéral. De son côté, Air Canada dit qu'elle ne veut pas commenter pour l'instant, dans la mesure où les discussions avec le gouvernement fédéral vont débuter cette semaine.