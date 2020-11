Trudeau parle avec Biden et évite de commenter les actions de Trump

Le premier ministre Justin Trudeau a une fois de plus exprimé sa confiance dans le processus électoral aux États-Unis et a réfuté l’idée qu’il pourrait avoir reconnu la victoire au démocrate Joe Biden trop vite.

«Je pense que les gens doivent être rassurés qu’il y ait des experts et des processus intègres à travers les États-Unis qui font leur travail dans des élections parfois difficiles», a dit M. Trudeau lundi, aux Canadiens qui pourraient être sceptiques du bon déroulement de l'élection présidentielle américaine.

Samedi, le premier ministre canadien a rapidement félicité M. Biden après que les grands médias américains l’eurent sacré vainqueur puisqu’au moins 270 voix au collège électoral lui étaient attribuées.

«Une fois que la déclaration a été faite clairement comme elle l'a été en fin de semaine, nous pouvons être assez certains des résultats», a ajouté M. Trudeau.

Ce dernier s’est d’ailleurs entretenu au téléphone avec le président désigné des États-Unis, lundi.

«Nous avons déjà travaillé ensemble et nous sommes prêts à reprendre ce travail et à relever les défis et opportunités auxquels nos deux pays sont confrontés, notamment les changements climatiques et la COVID-19», a écrit le premier ministre canadien via Twitter.

Notons que Joe Biden s’est notamment engagé à ramener les États-Unis sous le giron de l’Accord de Paris sur le climat. Or, sa venue à la Maison-Blanche ne signifiera pas la fin du protectionnisme américain au niveau commercial, a reconnu M. Trudeau.

Par ailleurs, le premier ministre canadien s'est bien gardé de commenter le comportement du président sortant Donald Trump. Le milliardaire républicain refuse de concéder la victoire à son rival, alléguant sans fondements que l’élection lui est volée par une fraude.

Pressé de questions sur le sujet, M. Trudeau s’est contenté d’affirmer que son gouvernement continuerait de travailler avec la présente administration américaine jusqu’au 20 janvier, date de passation du pouvoir.