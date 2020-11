Ubisoft lance le 12e jeu de sa série «Assassin's Creed»

Le leader des jeux vidéo Ubisoft lance «Valhalla», le plus récent tome dans sa série «Assassin's Creed».

«Valhalla» est un des jeux les plus ambitieux et les plus attendus que le studio montréalais ait créé.

«Explorer l'univers des Vikings, donc le 9e siècle, l'invasion de l'Angleterre par les Norvégiens. Vraiment un moment historique super riche, vraiment agréable à découvrir pour les joueurs», explique Julien Laferrière, producteur.

Pour exploiter ce nouvel univers, 12e de la série «Assassin's Creed», on n'a pas lésiné sur les moyens.

«On est allés en Norvège. On est allés en Angleterre. Mais ce n'était pas juste parler à des experts, visiter des musées. C'était aussi apprendre le maniement d'armes, le bouclier. On est allés naviguer sur un drakkar. On a été dans des maisons longues p0our festoyer et allumer un feu», ajoute M. Laferrière.

Ubisoft lance un nouveau jeu AAA, méga production malgré la pandémie, et ce, dans les délais prévus.

«De par la résilience de nos équipes, que je ne remercierai jamais assez. Mais aussi toutes les innovations technologiques qu'on a faites dans le passé puis les bons partenariats qu'on a. Donc, vraiment, on a été capables de mener le bateau à bon port malgré la tempête 2020», conclut M. Laferrière.

En plus du studio de Montréal, ceux de Québec et Saguenay ont aussi contribué.