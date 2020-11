Valoriser l’énergie avec un vélo stationnaire

Deux jeunes entrepreneurs québécois ont créé un vélo stationnaire qui va permettre aux salles d'entraînement d'économiser sur leur facture d'électricité.

Avec leur vision d’une planète plus verte, les fondateurs de la compagnie Off The Grid souhaitent créer une petite révolution dans le monde de l’entraînement. Avec leur vélo de «spinning», ils veulent ainsi «valoriser l’énergie» dépensée dans l’effort pour créer de l’électricité: il suffit de brancher les vélos dans une prise murale pour que l’énergie accumulée soit redistribuée au réseau de l’édifice.

Charles Couture-Lebrun, qui vient d’une famille qui se passionne pour le sport, explique que l’idée est venue de son père. « [Il] avait commencé beaucoup à s’entraîner et il s’est rendu compte qu’il dépensait toute cette énergie-là, qu’il perdait du poids, mais que toute l’énergie était gaspillée », a indiqué celui qui vient de compléter une maîtrise en Innovation-Créativité-Entrepreneuriat à HEC Montréal.

Son partenaire, Sébastien Brunelle-Jestin, explique vouloir offrir une solution aux gymnases en ces temps de COVID-19. «Je trouve ça intéressant d’amener une solution à une industrie qui en a besoin et qui règle un problème. En plus de ça, on peut se permettre de faire le tout de façon écoresponsable», a ajouté celui qui détient un baccalauréat en génie électrique à l’Université de Sherbrooke.

Travaillant sur le concept depuis près de trois ans, les deux amis de 25 ans ont pour objectif de faire baisser la facture d’électricité des gyms. «On s’est rendu compte que les coûts d’électricité sont un facteur important dans l’opération. Pour donner un exemple, pour un gym d’environ 1000 membres, la facture annuelle est d’environ 30 000 $», a poursuivi Charles Couture-Lebrun.

Aux Olympiques?

Après avoir complété leur première vente la semaine dernière, les deux amis commencent à planifier le futur, et celui-ci n’a pas de limite. Les premiers produits de l’entreprise québécoise devraient se retrouver sur le marché en 2021. Ils prévoient déjà d’offrir la vente de vélo à l’unité pour la maison.

S‘étant récemment démarquée au MTL Tech Awards, en reportant le prix du public, la «startup» souhaite aussi développer différents types d’équipement pour proposer plus d’options vertes. «On veut vraiment apporter des solutions écoresponsables aux salles d’entraînement et potentiellement pour les maisons dans le futur», a insisté Charles Couture-Lebrun.

Off The Grid a également conçu une application mobile pour mesurer la production d’électricité. «On fait un indicateur écologique avec ces données. Par exemple, si tu t’entraines pendant 3 h aujourd’hui, tu vas avoir sauvé l’équivalent de 36 bouteilles d’eau», a ajouté le diplômé de HEC Montréal.

L’utilisateur ne sentira aucune différence au niveau de l’entraînement sur un vélo Off The Grid, assemblé au Québec, comparativement à un vélo stationnaire conventionnel.

Ce n’est pas l’ambition qui manque pour les deux créateurs, qui aimeraient se faufiler jusqu’aux Jeux olympiques de Tokyo l’été prochain en fournissant leur produit à l’équipe canadienne. «On travaille fort pour que ça arrive», a conclu Charles Couture-Lebrun.