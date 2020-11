VIDÉO | Deux lynx s'offrent en spectacle

Deux lynx se sont offerts en spectacle sur la route 167 à environ 100 km de Chibougamau cette fin de semaine.

Les images ont été captées par Valérie Gauthier qui passait près du lac Aigremont.

Plutôt que de fuir la scène à l’approche du véhicule de Valérie Gauthier les animaux se sont même approchés. La dame a eu le temps d’arrêter son véhicule et d’empoigner son téléphone cellulaire afin de capter les images.

Les vidéos ont été partagées sur les réseaux sociaux et la publication a grandement fait réagir. Elle a été partagée plus de 16 000 fois et les vidéos ont été visionnées plus d’un demi-million de fois depuis la fin de semaine.

Avec les cris entendus sur la vidéo, on peut supposer que les deux lynx pourraient se chicaner.