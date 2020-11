10e anniversaire de l'assassinat de Nicolo Rizzuto

Il y a 10 ans jour pour jour, le membre de la mafia montréalaise Nicolo Rizzuto était abattu dans sa luxueuse résidence de l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville.

L’homme de 86 ans se trouvait dans sa cuisine en compagnie de sa conjointe quand il a été atteint par balle par un tireur embusqué.

Ce meurtre était intervenu un an après la mort, le 28 décembre 2009, de son petit-fils Nicolo «Nick» Rizzuto Jr était lui abattu devant les bureaux de Tony Magi.

Fils de Vito Rizzuto, «Nick» était vu comme celui qui aurait pu succéder au parrain de la mafia.

Ces morts avaient entraîné la vengeance du parrain, alors emprisonné pour meurtres dans le Colorado et la multiplication d’assassinats : Joe Di Maulo (novembre 2012), Moreno Gallo (novembre 2013).

Dix ans plus tard, le clan Rizzuto n’a plus la même puissance, car les leviers économiques de la mafia sicilienne de Montréal ne sont plus les mêmes.

Le dernier fils de Vito, Leonardo Rizzuto, avait été arrêté en 2016 en même temps que Stefano Sollecito lors de l’opération Magot-Mastiff.

Le tandem est réputé diriger la mafia montréalaise en ce moment. Mais ce tandem aurait perdu de son pouvoir.

Voyez les explications de Félix Séguin dans la vidéo ci-dessus.