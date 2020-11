École secondaire Les Sentiers: du personnel rappelé à l’ordre après des 5 à 7

La direction de l’école secondaire Les Sentiers, à Québec, a dû rappeler à l’ordre des membres de son personnel qui ont participé à un 5 à 7 à l’école la semaine dernière, sans masque ni distanciation physique.

«Il a été porté à mon attention que des 5 à 7 avaient lieu à l’école depuis quelques semaines. Cette situation me préoccupe beaucoup et me questionne grandement quant aux respects des règles sanitaires et par rapport aux interdictions de rassemblement en zone rouge, notamment», écrit la directrice de l’école, Manon Dufour, dans une lettre transmise aux employés vendredi, dont Le Journal a obtenu copie.

• À lire aussi: Medicago vise la mi-2021 pour son vaccin anti-COVID

• À lire aussi: EN DIRECT | Les derniers développements sur le coronavirus

Consommation d’alcool

«Je comprends très bien votre désir de socialiser en ces temps difficiles, par contre, je vous rappelle que l’école est un établissement public, que nous n’avons pas de permis d’alcool et que les rassemblements sont interdits par la loi actuellement», ajoute Mme Dufour, qui souligne qu’il serait «très malaisant» en tant qu’établissement d’enseignement que cette information soit rendue publique.

Le jeudi précédent, une vingtaine de membres du personnel s’étaient rassemblés en fin de journée dans un local, sans masque ni distanciation sociale, pour prendre un verre, indique Martine Chouinard, secrétaire générale du centre de services scolaire des Premières-Seigneuries.

La direction a mis fin à l’événement le soir même, dès qu’elle en a pris connaissance, précise-t-elle.

Il s’agirait toutefois d’un «événement isolé». Deux autres événements se sont aussi produits au cours des dernières semaines, mais «dans le respect des mesures sanitaires de façon générale», indique Mme Chouinard.

«C’est sûr qu’on ne cautionne pas du tout l’événement qui s’est tenu dans l’établissement», ajoute la secrétaire générale.

Cohérence réclamée

La directrice a par ailleurs demandé à son équipe de faire preuve de «cohérence». «Depuis plusieurs semaines que vous me demandez de privilégier le TEAMS et le télétravail le plus possible afin de protéger votre santé et de suivre les recommandations de la Santé publique, je dois vous avouer être un peu confuse aujourd’hui», écrit-elle.

Aucun cas actif de COVID-19 n’est présentement déclaré à l’école des Sentiers, selon les informations diffusées par le ministère de l’Éducation.

– Avec la collaboration de Mathieu Boulay