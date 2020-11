«En privé SVP»: une première série balado pour Billie.ca

La plateforme web pour les jeunes Billie (billie.ca) fait équipe avec les créatrices de contenu et entrepreneures Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, du tandem Girl Crush Gang, pour proposer «En privé SVP», une première série balado qui aborde des thématiques croustillantes en format audio et vidéo.

Aucun tabou ne résiste au bagout de Cindy Cournoyer et Lucie Rhéaume, qui sont suivies par des centaines de milliers d’abonnés sur Instagram et YouTube.

Il est question, dans les huit premiers épisodes d’«En privé SVP», de sujets chers au cœur des jeunes adultes et bien dans l’air du temps, comme le sexe, l’argent, la maladie mentale, l’ésotérisme, les relations toxiques, la diversité corporelle et les théories du complot.

La première capsule traite de l’amitié qui unit les deux vedettes du balado, d’entrepreneuriat et de marketing d’influence. Cournoyer et Rhéaume s’attaquent aux mythes liés à l’argent et dévoilent même leurs revenus en tant qu’influenceuses.

Premier balado

Pour Billie, qui vise le public des 16 à 24 ans, il est tout à fait naturel d’explorer le médium du balado, un type de contenu très prisé par son auditoire-cible.

«Billie est une marque jeune, dynamique, avec une communauté hyper engagée. Des contenus originaux, pertinents et déclinés sous plusieurs formats et plateformes sont proposés afin de rejoindre les 16 – 24 ans», a souligné Marlie Beaudin, directrice contenus célébrités et style de vie de NumériQ, qui chapeaute Billie.

«Comme les balados sont très populaires auprès de son audience, il était naturel pour la marque d’explorer ce nouveau créneau afin de s’adapter aux habitudes de consommation de ses abonnés, a-t-elle ajouté. Dans cette optique, l’équipe de Billie ne pouvait espérer de meilleures collaboratrices que Lucie et Cindy pour entreprendre cette nouvelle aventure! Rappelons que chaque mois, c’est plus d’un million de pages qui sont consultées sur le site en plus des dizaines de milliers de visionnements sur ses vidéos et séries originales! À ce jour, la marque a réussi à rassembler plus de 68 000 jeunes sur ses réseaux sociaux, et la communauté ne cesse de croître!»

Un nouvel épisode d’«En privé SVP» sera déposé tous les mardis midis sur la plateforme Billie et sur QUB radio (qub.radio). La vidéo hebdomadaire sera pour sa part en ligne le samedi midi sur la chaîne YouTube de Billie.