Johnny Depp recevra son cachet au complet malgré son départ

Johnny Depp recevra son cachet complet pour «Les Animaux Fantastiques 3» alors qu'il n'a travaillé qu'un jour sur le plateau avant d'être contraint de démissionner de la franchise. Les responsables de la Warner Bros. ont coupé les ponts avec la vedette de «Pirates des Caraïbes» la semaine dernière lorsqu'il a perdu son procès en diffamation contre les patrons du tabloïd The Sun, à cause d'un article de 2018 qui le qualifiait de « frappeur de femme ».

D'après le Hollywood Reporter, les responsables du studio doivent verser à la vedette de 57 ans la totalité de son cachet à huit chiffres pour le film, même s'il n'a tourné qu'une seule scène en tant que Gellert Grindelwald depuis le début de la production, en septembre dernier, et alors même qu'il ne sera pas au générique du film.

« Comme de nombreuses vedettes de premier plan, Depp avait un contrat dit "pay-or-play", qui exige qu'il soit entièrement rémunéré, que le film soit réalisé ou non et même si l'acteur est remplacé. Comme c'est souvent le cas avec les vedettes de son niveau, il n'y avait pas de clause de moralité dans son contrat, même s'il était modifié pour chaque nouveau film de la franchise », apprend-on dans la publication.

Vendredi dernier, Johnny Depp a révélé sur Instagram qu'il se retirait du rôle, en écrivant : « Je tiens à vous faire savoir que la Warner Bros. m'a demandé de démissionner de mon rôle de Grindelwald dans Les Animaux Fantastiques et que j'ai respecté et accepté cette demande.

Le jugement surréaliste du tribunal britannique ne changera rien à mon combat pour dire la vérité et je confirme que j'ai l'intention de faire appel. Ma détermination reste forte et j'ai l'intention de prouver que les allégations portées contre moi sont fausses. Ma vie et ma carrière ne seront pas définies par ce moment précis », a-t-il posté.

Pendant ce temps, les responsables de Warner Bros. ont confirmé leur intention de trouver un autre acteur pour le rôle de Gellert Grindelwald et ils peuvent se permettre de prendre du temps : le troisième film a été repoussé à l'été 2022.