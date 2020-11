«La Petite Vie» : Radio-Canada fait marche arrière

L’épisode de La Petite Vie que Radio-Canada avait retiré d’ICI Tou.tv réintégrera la plateforme jeudi. Il sera toutefois accompagné d’un message d’avertissement. Comme tous les autres épisode du célèbre sitcom de Claude Meunier.

Dans un communiqué émis mardi en début de soirée, Radio-Canada indique que l’épisode en question, intitulé La vidéo, contenait «des représentations culturelles datées».

Dans cet épisode datant de 1994, Caro (Guylaine Tremblay) présentait à Popa (Claude Meunier) et Moman (Serge Thériault) un ami de l’Ouganda (Normand Brathwaite), un professeur en sociologie en visite pour étudier les coutumes d’une famille québécoise typique.

Radio-Canada raconte avoir retiré l’épisode jeudi dernier pour «prendre le temps de réfléchir». «Après plusieurs consultations, il a été convenu, dans le respect de l'œuvre et de tous ses auditoires, de le remettre en ligne mais avec le panneau d’avertissement général suivant : ce programme est proposé tel qu’il a été originellement créé et peut contenir des représentations sociales et culturelles différentes d’aujourd’hui. L’ensemble des épisodes de cette série seront dorénavant précédés de ce panneau», souligne le diffuseur.

Réactions nombreuses

Le retrait de l’épisode a suscité de nombreuses réactions au cours des 24 dernières heures.

Dans un message transmis au Journal, la Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) indique qu’elle «reconnaît l’importance des débats actuels autour du racisme». Le retrait d’une telle parodie des ondes sous-estime toutefois le caractère absurde de l’œuvre de l’auteur Claude Meunier, précise-t-on.

«Le personnage imaginé par Meunier et interprété par Brathwaite est certainement caricatural, mais Popa et Moman le sont encore davantage. Ce qui ressort de l’émission, pour mémoire, c’est l’ignorance, dénoncée par l’auteur, d’une autre culture, une ignorance si ridicule qu’elle provoque le rire», commente la vice-présidente de l’association professionnelles des auteurs, Joanne Arseneau.

La direction de Radio-Canada avait averti Groupe Avanti, la boîte de production derrière La Petite Vie, qu’elle s’apprêtait à retirer l’épisode «temporairement» d’ICI Tou.tv. Jointe au téléphone, la directrice générale d’Avanti, Monic Lamoureux, a signalé qu’elle endossait la décision du diffuseur. «Le contexte est délicat. Les susceptibilités sont différentes. Ils voulaient se donner le temps de réfléchir.»

La Petite Vie continue d’enregistrer d’être une vache à lait pour Radio-Canada. Ses reprises attirent des centaines de millier de téléspectateurs chaque samedi soir avant En direct de l’univers. La dernière rediffusion de l’épisode au cœur du litige remonte au 22 février dernier. Plus de 720 000 personnes l’avaient regardé, selon Numéris.