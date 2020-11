La STM maintient son budget pour 2021

Malgré une importante baisse de revenus liée à la pandémie de la COVD-19, la Société de transport de Montréal (STM) ne réduira pratiquement pas ses dépenses en 2021.

Sans tambour ni trompette, le transporteur a dévoilé mardi matin un budget 2021 de l'ordre de 1,5 milliard $ et un Plan d’investissements 2021-2030, qui prévoit des sommes de 18 milliards $, une augmentation de 200 millions $ par rapport à son dernier plan d'investissements.

Rappelons que durant le plus fort de la crise de la COVID-19, l'achalandage dans les bus de la STM et dans le métro a chuté de l'ordre de 90 %, ce qui a évidemment fait diminuer drastiquement les revenus provenant de la vente de titres de transport. Le transport en commun est considéré comme un service essentiel et l'offre de service a peu diminué pendant la pandémie, notamment pour permettre aux passagers de maintenir la distanciation sociale, donc une baisse d'achalandage n'équivaut pas à une grande baisse de coûts d'exploitation pour la STM.

«Au-delà de l’équilibre budgétaire, nous visons la préservation des acquis et le maintien du service pour nos clients. Nous avons choisi d’atteindre les cibles qui nous ont été imposées autrement qu’en réduisant l’offre de service», a fait savoir par communiqué le directeur général de la STM, Luc Tremblay. Le transporteur explique que son budget 2021 repose sur une gestion financière rigoureuse et responsable des dépenses.

En considérant la totalité des coûts liés aux immobilisations, à l’ajustement du service et aux autres dépenses d’exploitation, le budget 2021 montre une légère baisse de 9,5 millions $ (-0,6 %) par rapport au budget 2020.L'Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), qui chapeaute les sociétés de transport du grand Montréal, a pourtant demandé à la STM de couper 276 millions $ dans ses dépenses sur trois ans.