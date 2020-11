Le «dream team» derrière le vaccin prometteur de Pfizer est un couple passionné

Les cerveaux derrière la création du vaccin de Pfizer, qui serait efficace à 90% et qui pourrait mettre fin à la pandémie, forment un couple depuis de nombreuses années et sont derrière la société BioNTech, une société allemande financée par la pharmaceutique pour la création du vaccin anti-COVID.

La science derrière le vaccin est l’œuvre de Ugur Sahin et Ozlem Tureci.

Scientifiques et entrepreneurs, Ugur Sahin, 55 ans, et la Dre Ozlem Tureci, 53 ans, font désormais partie des 100 Allemands les plus riches. La valeur de leur entreprise BioNTech ayant grimpé à 21 milliards de dollars à la suite de la percée du vaccin annoncée lundi.

Pourtant, enfants d’immigrés en Allemagne, ils ont bâti leur entreprise et leur carrière modestement, rapporte Sky News.

Le directeur général de BioNTech, Ugur Sahin est né dans la ville turque d'Iskenderun. C’est à 4 ans qu’il a déménagé en Allemagne de l'Ouest. Son père était un travailleur migrant dans une usine Ford à Cologne.

La Dre Ozlem Tureci, la directrice générale de l'entreprise, est née en Allemagne. Elle est la fille d'un médecin turc qui a émigré d'Istanbul.

Les deux se sont rencontrés alors qu’ils étudiaient la médecine et l’immunothérapie à l’Université.

Passionnés par leurs recherches, ils ont même passé la journée dans leur laboratoire le jour de leur mariage.

Spécialisés dans les traitements contre le cancer, ils ont réussi en 10 mois à créer un vaccin qui semble faire ses preuves.

C’est en janvier dernier que le professeur Sahin est tombé sur un article scientifique sur une nouvelle épidémie de coronavirus dans la ville chinoise de Wuhan.

C’est à ce moment que l’idée de faire un vaccin anti-COVID a été mise en branle.

Leur société, BioNTech a rapidement affecté environ 500 employés au projet «lightspeed» pour travailler sur plusieurs composés possibles.

Ils ont remporté le financement du géant pharmaceutique Pfizer et ainsi que du fabricant chinois de médicaments Fosun en mars dernier.

Aujourd'hui, des essais ont montré que le vaccin, qui utilise du matériel génétique d'ARN pour inciter le corps à produire des anticorps, est efficace à 90%.