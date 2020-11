Le meurtre du DIX30 toujours irrésolu

Plus d’un an et demi a passé et le meurtre d’Éric Francis de Souza survenu le 10 mai 2019 dans un restaurant du DIX30 à Brossard demeure irrésolu.

• À lire aussi: Meurtre à Brossard: la police cherche des informations sur un véhicule suspect

• À lire aussi: Le meurtre du DIX30 serait lié aux motards

Le Service des enquêtes sur les crimes contre la personne de la Sûreté du Québec (SQ) demande donc l’aide du public afin de recueillir des informations concernant l’homicide de l’homme de 24 ans.

Toute personne qui croit détenir des informations en lien avec ce crime peut se présenter au poste de commandement de la SQ établi pour la journée dans le stationnement du boulevard Leduc à proximité du cinéma au Quartier DIX30.

C’est d’abord le SPAL qui avait ouvert une enquête sur le meurtre d’Éric Francis de Souza, enquête qui a ensuite été transférée à la SQ puisqu’il «y aurait des liens avec le crime organisé», rappelle la porte-parole de la SQ, Marie-Michèle Moore.

Quelques minutes seulement après le meurtre de Souza, une voiture suspecte avait été retrouvée non loin des lieux de l'homicide dans le chemin des Prairies. Il s’agit d’une Ford Focus 2008 blanche quatre portes dont l’un des enjoliveurs était manquant.

Toute personne qui aurait été témoin des événements peut aussi communiquer directement avec la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1-800-659-4264.