«Mascné», une conséquence du port du masque

Du jour au lendemain, le port du masque est devenu partie intégrante dans nos vies. Il protège contre certaines maladies, mais peut amener des désagréments.

Les masques que nous portons de plus en plus souvent causent des problèmes dermatologiques à de nombreuses personnes. Dans le milieu de la santé, on parle de "mascné"; l'acné causée par le masque.

Pour le dermatologue Joseph Doumit, les demandes de consultation ont bondi d'au moins 15%, depuis le début de la pandémie.

«J'ai des patients qui nous arrivent, qui sont dans la quarantaine, cinquantaine, qui disent: "Voyons, je n'ai jamais eu d'acné de ma vie!"», raconte le spécialiste.

Un patient a été obligé de consulter. «J'avais de l'irritation, j'avais des boutons. C'est ça, boutons et rougeurs. Et là, c'est beaucoup plus clair», dit Daniel Naiman.

Le masque entraîne une accumulation de sébum sur la peau et une inflammation qui cause des rougeurs, des démangeaisons et, parfois, une douloureuse sensation de brûlure.

«Le masque cause un genre de microclimat chaud, en dessous, où il y a la région du masque. Cela favorise une prolifération de bactéries et de microbes. Il faudrait choisir un masque 100% coton», explique le Dr Doumit.

«Il faut le laver assez fréquemment. Il faut en avoir, peut-être, quelques-uns avec nous. Si on choisit un masque chirurgical, comme le mien, par exemple, il faudrait bien le changer quelques fois durant la journée. Avant de porter le masque, il faut toujours nettoyer la peau avec un savon doux», ajoute le dermatologue.

Certains patients vont jusqu'à demander une dérogation pour ne plus porter de masque.

Plusieurs professionnels de la santé portaient des masques bien avant la pandémie de COVID. Ils doivent désormais couvrir leur visage plus souvent, ce qui cause aussi des problèmes à ce médecin de famille.

«Moi, j'ai une peau qui est très sensible, qu'on caractérise d'atopique. Donc, c'est sûr que, pour moi, c'est un peu plus inconfortable, je dois changer mon masque un peu plus souvent», précise la Dre Marie-Caroline Sylvestre.

Des médecins du CHUM et du CHU de Québec ont publié un document sur le site de l'Association des médecins spécialistes dermatologues du Québec pour mieux informer les soignants et les patients.