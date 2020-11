Les chiropraticiens pourront bientôt prescrire à leur patient de passer un examen d'imagerie médicale, a annoncé l'Ordre des chiropraticiens du Québec mardi.

Grâce à cette nouvelle directive, les chiropraticiens pourront prescrire des examens d'imagerie par résonance magnétique, des scans, des échographies ou des ostéodensitométries, s’ils estiment que leurs patients en ont besoin.

L'Ordre a précisé avoir développé une formation pour ses membres afin de les guider dans la prescription d'examens d'imagerie. Ceux-ci devront terminer cette formation avant d'obtenir de droit de faire ces prescriptions.

«Cette décision [...] s'inscrit dans la série d'efforts déployés et de propositions mise de l'avant par l'Ordre depuis plusieurs années, dont l'urgence de moderniser la Loi sur la chiropratique, pour rendre les soins de santé plus accessibles aux patients et mieux desservir la population du Québec de façon générale», a souligné le président de l'Ordre, le Dr Jean-François Henry, par communiqué.

L'organisation entend surveiller le travail de ses membres en matière de prescription d'examen d'imagerie, afin d'éviter les doublons avec d'autres corps médicaux. D'ailleurs, l'Ordre a rappelé qu'elle espère que ses membres auront bientôt accès au Dossier Santé Québec, afin de pouvoir justement mieux suivre les examens de leurs patients

«L'accès au Dossier Santé Québec par les chiropraticiens aiderait à une gestion encore plus efficace de la prescription de ces examens et nous avons l'appui du Collège des médecins dans ce dossier», a plaidé le Dr Henry.