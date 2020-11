New World Interactive: un nouveau studio de jeu vidéo à Montréal

New World Interactive (NWI) qui est reconnue pour la franchise du jeu vidéo «Insurgency» a annoncé mardi l’ouverture d’un nouveau studio à Montréal qui compte embaucher une cinquantaine de personnes d’ici deux ans.

«À la suite de l’acquisition récente par Embracer Group, NWI annonce avec fierté qu’il accroît sa présence au Canada en ouvrant son deuxième studio canadien à Montréal. Compte tenu du bassin exceptionnel de talents en matière de conception de jeux vidéo à Montréal, nous sommes convaincus que le recrutement d’une équipe locale apportera plus de possibilités et de diversité aux créations de NWI», a affirmé Keith Warner, directeur général de New World Interactive, par communiqué.

Appelé New World East, cet établissement «apportera un soutien continu au jeu "Insurgency: Sandstorm" après sa sortie et collaborera à la conception d’un nouveau titre qui sera annoncé à une date ultérieure», a précisé NWI qui est déjà présente au Canada à Calgary.

Les autorités montréalaises ont profité de cette annonce pour souligner l’attractivité de la métropole dans le domaine du jeu vidéo.

«Montréal est un chef de file mondial de la production de jeux vidéo et nous sommes ravis d’accueillir New World East dans cet écosystème. Le Grand Montréal, qui compte plus de 200 studios et une expertise mondialement reconnue dans ce secteur, est l’endroit idéal pour les entreprises innovantes de jeux vidéo», a mentionné Stéphane Paquet, président-directeur général de Montréal International.

La région montréalaise emploie plus de 15 000 dans le domaine du jeu vidéo et est l’un des cinq plus grands pôles mondiaux de production de ce secteur, selon les autorités.