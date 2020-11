Pornographie en confinement : encore plus, mais différemment

La pandémie a provoqué une augmentation de la consommation de la pornographie au cours des derniers mois. Des chiffres importants qui montrent les changements d’habitudes dans la population pendant cette crise sanitaire.

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) va même offrir un cours sur la question afin de mieux comprendre le phénomène.

Sujet social important au Québec comme ailleurs, il reste néanmoins tabou.

Selon Nicola Lafleur, président de Pegas Productions, une maison de production québécoise de films XXX, les trois premières semaines du confinement ont été très calmes; les gens n’avaient pas la tête au divertissement.

Toutefois, après trois semaines, les consommateurs étaient au rendez-vous. Les abonnements sur leur site ont augmenté de 30%.

Les moments où les Québécois consommaient le plus de pornographie ont également été bouleversés : les visites sur le site étaient particulièrement nombreuses tard le soir, la nuit et tôt le matin.

Cette tendance pourrait s’expliquer parce que plusieurs personnes se retrouvaient ensemble, confinées dans un même domicile, donc privées d’intimité.

Sexologue et professeur, Simon Corneau, juge que la pornographie peut-être une bonne chose parce qu’elle procure du plaisir.

«La pornographie, ça sert à quelque chose. À tuer l’ennui, passer le temps, de prendre du temps pour soi, ça peut être très positif en soi. Je pense que parce que les gens sont plus chez eux, ils ont plus de temps, plus d’opportunités de se masturber», explique M. Corneau.

Par ailleurs les personnes qui appartiennent à des identités sexuelles minoritaires vont trouver à travers la pornographie une reconnaissance et même un certain réconfort.