Pourquoi se priver de l’expertise du personnel professionnel?

La pandémie de COVID-19 bouleverse le fonctionnement des cégeps et transforme l’enseignement et l’offre de service. Malgré les efforts des établissements collégiaux, les mesures sanitaires ont des impacts sur la réussite et la santé mentale des étudiantes et des étudiants.

Les professionnels jouent un rôle primordial dans l’offre des services psychosociaux des cégeps. Malheureusement, leur nombre est insuffisant et les besoins sont plus criants que jamais avec la pandémie. Plusieurs postes demeurent vacants, faute de conditions de travail intéressantes. Le gouvernement doit avoir cela en tête au moment d’investir dans l’amélioration des services psychosociaux.

La COVID-19 a montré à quel point il est urgent d’embaucher plus de psychologues dans les cégeps. En effet, en dépit de l’augmentation des problèmes de santé mentale ces dernières années, près de 40% des 48 cégeps du Québec n’offrent aucun service de psychologie à leurs étudiants! Les conséquences sur la santé et la réussite de certains sont désastreuses, voire tragiques. Il est temps d’embaucher des psychologues, et les réinvestissements gouvernementaux devraient notamment être utilisés à cette fin.

Les psychologues ne sont toutefois pas les seuls professionnels à venir en aide aux étudiants dans ce contexte difficile.

Les travailleurs sociaux, par exemple, peuvent les aider à résoudre ou à prévenir des problèmes d’ordre personnel, familial ou social comme la violence, le suicide et la délinquance.

Les conseillers d’orientation, quant à eux, guident les étudiants dans leurs choix de carrière, lesquels sont parfois ébranlés par la pandémie. Ils les accompagnent et évaluent leur fonctionnement psychologique, leurs ressources personnelles et les conditions de leur milieu, entre autres. Ils les guident vers des choix qui leur conviennent.

Les aides pédagogiques individuelles apportent un soutien aux étudiants qui vivent des difficultés scolaires. Ce soutien contribue aussi à réduire leur niveau de stress.

Les conseillers en services adaptés mettent en place diverses mesures d’aide spécifiques dans le but d’épauler d’autres jeunes à mener à bien leurs études en cette période d’adaptation. Cela favorise leur réussite.

Les conseillers à la vie étudiante, de leur côté, proposent des activités dans le respect des mesures sanitaires pour alléger un peu le quotidien des étudiants. Un plus pour la santé mentale!

Toutefois, ces professionnels ont subi une dévaluation salariale ces dernières années. Ils subissent également les effets de la discrimination systémique envers les femmes. En effet, nous constatons que la situation financière des professionnels s’est dégradée au même rythme que la féminisation de leurs professions. Des travaux et des représentations sont en cours afin de revaloriser l’ensemble des corps d’emplois de professionnels. Aucune entente finale n’est intervenue à ce jour.

Les établissements collégiaux risquent donc d’avoir de la difficulté à pourvoir les postes sans améliorer les conditions de travail du personnel. Nous souhaitons régler les problèmes d’attraction et de rétention dans le réseau collégial lors de la présente négociation.

Des solutions existent pour aider les étudiants des cégeps à traverser la crise actuelle. Le personnel professionnel fait partie de la solution! Il faut toutefois leur offrir la valorisation, le respect et la reconnaissance qu’ils méritent.

Éric Cyr

Président par intérim

Fédération du personnel professionnel des collèges (FPPC-CSQ)

-------------------

Line Lamarre

Présidente

Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)