Procès d'Éric Salvail: des témoignages qui font réagir

Les témoignages entendus lundi au procès d’Éric Salvail, accusé d’agressions sexuelles, de harcèlement et de séquestration ont continué de faire réagir mardi à l’émission Denis Lévesque.

La conférencière et auteure, Marthe Saint-Laurent croit qu’Éric Salvail a un problème sexuel, et qu’il est un pervers narcissique. «Ce qui est inacceptable devient une normalité à cause de l’effet de groupe. Je trouve ça difficile à accepter».

«Les gens qui deviennent populaires, qui ont beaucoup de pouvoir ne comprennent plus quelle est la limite», a pour sa part soutenu, Janie Duquette une ex-gérante d'artistes et conférencière

Le sexologue, spécialiste en délinquance sexuelle, Mario Larivée-Côté, abonde aussi dans le même sens. «La personne ne sait plus quelle est la limite entre ce qui est drôle ou pas, ce qui est adéquat ou pas, et ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas».

Les plaidoiries auront lieu mercredi au procès d’Éric Salvail.

