Tramway de Québec: les groupes écolos se disent «rassurés» par le ministre Bonnardel

Même si le projet de tramway semble sur la glace à Québec, les groupes environnementaux voient beaucoup plus de positif que de négatif dans le discours du ministre Bonnardel qui appuie l’élément le plus «fondamental» du projet.

• À lire aussi: Réseau structurant: Québec demande des modifications au projet de tramway

Mardi matin, le ministre des Transports a confirmé que le gouvernement Legault ne donnerait pas son aval au projet «tel que déposé, s’il n’y a pas amélioration, bonification pour les dessertes pour les banlieues de Québec», en réaction au rapport très critique du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement (BAPE).

Il s’est cependant empressé d’ajouter qu’il ne «jette pas le bébé avec l’eau du bain» et qu’il n’a pas l’intention de repousser ce projet aux calendes grecques, disant même vouloir rencontrer «très rapidement le maire Labeaume». Les groupes environnementaux ont ensuite sauté de joie quand ils ont entendu le ministre dire que le tramway est le choix «le plus adéquat» pour la colonne vertébrale du futur réseau de transport collectif.

«Il confirme le plus gros morceau... à savoir que le tramway est au cœur du projet de réseau structurant. La colonne vertébrale ne change pas. Pour moi, c’est majeur. On n’a pas vu ça comme une annonce négative, au contraire», a réagi Étienne Grandmont d’Accès Transports viables. «On voit ça de façon très positive, contrairement à ce que plusieurs médias rapportent. On dirait qu’on n’a pas entendu la même conférence de presse.»

Christian Savard, de l’organisme Vivre en ville, dit également avoir été surpris par la couverture «négative» à la suite du point de presse de François Bonnardel.

«Le plus important pour moi, c’est que le ministre Bonnardel dit qu’il continue à appuyer le tramway, ce qui est le contraire de ce que dit le rapport du BAPE. Ça m’aurait surpris qu’il dise qu’il achète le projet tel quel de la Ville de Québec. Même si le BAPE l’avait appuyé, il y aurait eu des recommandations mais M. Bonnardel aurait fait une déclaration semblable. Je suis très content. M. Bonnardel nous a rassurés», a-t-il réagi en entrevue.

«On ne parle pas d’un désaveu envers le projet. S’il voulait enterrer le projet, il pouvait le faire mais il ne l’a pas fait», a-t-il ajouté.