Cerfs euthanasiés: tous les scénarios ont été analysés

La Ville de Longueuil a pris la décision d’euthanasier une quinzaine de cerfs de Virginie en raison de la surpopulation. Au ministère de la Faune, on assure que c’était la décision à prendre.

Lors du plus récent recensement, on dénombrait 32 chevreuils vivant au parc Michel-Chartrand. Toutefois, la superficie du parc ne permet qu’une quinzaine d’entre eux.

Végétation ravagée, accident avec des véhicules, risque de transmission de la maladie de Lyme ainsi que plaintes et réclamations de citoyens sont quelques-uns des arguments que la Ville a présentés pour expliquer cette opération de contrôle de la population.

Anaïs Gasse, biologiste au ministère de la Faune, précise qu’il s’agit d’une étape dans un plan de gestion de la Ville.

«C’est une intervention ponctuelle et exceptionnelle qui va être réalisée au parc Michel-Chartrand et combinée à une chasse intensifiée au boisé du Tremblay. Les deux actions réunies ensemble devraient diminuer et la ramener à l’équilibre biologique», explique la biologiste.

La spécialiste assure que la Ville a étudié de nombreux scénarios avant de prendre sa décision finale. Le déplacement des cerfs de Virginie représentait un trop grand risque.

«Le taux de mortalité associé à un déplacement d’un cerf est très, très élevé, ce qui n’est pas nécessairement positif», ajoute Mme Gasse.

La biologiste mentionne que beaucoup de villes en Amérique du Nord sont aux prises avec des problèmes de surpopulation de cerfs de Virginie parce que la chasse est interdite sur leur territoire.

Le manque de nourriture pour les cervidés est également un problème. «On a des hivers doux depuis une dizaine d’années, ce qui fait en sorte qu’il y a beaucoup de cerfs qui meurent parce qu’ils ont dépensé leurs réserves énergétiques», dit-elle.

Pour ce qui est de la castration, la procédure aurait représenté un grand stress pour l’animal. De plus, comme le parc n’est pas clôturé, ça aurait été une opération complexe.

Rappelons que la viande des animaux euthanasiés sera remise à Moisson Rive-Sud qui en fera la distribution auprès de gens dans le besoin.