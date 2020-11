Qu’est-ce qui peut expliquer un bilan particulièrement lourd pour la COVID-19 au Québec mercredi alors que les restrictions sanitaires sont toujours en place?

S’agit-il d’une hausse liée au mois de novembre et à la saison plus froide propice aux infections respiratoires? Une résultante des célébrations de l’Halloween? Ou une trop grande confiance dans la population lorsque le plateau du mois d’octobre était constaté?

Une chose est sûre, les décès sont particulièrement nombreux dans les CHSLD et les résidences privées pour aînés, explique la pharmacienne Diane Lamarre à Mario Dumont.

«En 10 jours, on a enregistré 200 décès de plus dans les CHSLD et 200 décès de plus dans les résidences privées pour ainés entre le 1er novembre et aujourd’hui. C’est majeur», explique la spécialiste en santé de LCN. «Le ministre Dubé avait raison de dire hier qu’on ne peut pas assouplir [les mesures] mais qu’on a encore besoin que chacun et chacune se sente impliqués dans l’arrêt de la propagation partout.»

La hausse des cas de COVID-19 n’est pas seulement observable au Québec. Elle est encore pire en Colombie-Britannique, en Alberta, et au Manitoba par rapport au prorata de la population.

D'un océan à l'autre, ce sont donc 4302 nouvelles infections qui ont été détectées en 24 heures mardi pour un total de 273 037 à ce jour.

Diane Lamarre insiste, le bilan constaté aujourd’hui est la conséquence des gestes posés il y a quatre semaines. Et la mobilité du personnel dans les résidences à quelque chose à y voir.

«Je voudrais avoir la confirmation qu’il n’y a pas de mobilité du personnel dans ces résidences-là. Parce que c’est sûr qu’à partir de la communauté, quand on a les écoles et les entreprises ouvertes, on a beaucoup de gens, dont des travailleurs de la santé, qui sont à risque de l’attraper sans symptôme et après ça s’infiltre», détaille-t-elle.

