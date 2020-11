COVID-19: 59 nouveaux cas en Estrie

L'Estrie enregistre 59 nouveaux cas de COVID-19 en 24 heures, ce qui est moins que la veille, mais le nombre d’infections demeure élevé.

Et contrairement à ce qu'on voyait depuis plusieurs semaines, c'est à Sherbrooke qu'on note la plus forte hausse.

En début de semaine, le maire de Sherbrooke, Steve Lussier, demandait à ce que des sous-régions soient créées en Estrie pour éviter que l'ensemble du territoire tombe en zone rouge. Depuis quelque temps, les secteurs de Granby, de Lac-Mégantic et d'Asbestos étaient plus affectés par la pandémie. Mais depuis deux jours, c'est à Sherbrooke où il y a le plus grand nombre de nouveaux cas, avec 25 et 23.

«Il y a une hausse, il faut être prudent, mais si ça revient à la baisse, il faut regarder la possibilité de créer des sous-régions. La question mérite d'être posée», a lancé le maire Steve Lussier.

Deux paramédics infectés

Épargnée depuis le début de la pandémie, Ambulance de l'Estrie confirme que deux premiers employés ont été déclarés positifs à la COVID-19. Jusqu'ici, rien ne laisse croire qu'ils auraient attrapé le virus sur leur lieu de travail.

«Ça démontre que nos procédures sont sécuritaires, mais quand même nous avons décidé de les augmenter en faisant plus de désinfections des locaux et des véhicules», a indiqué le directeur Jean-François Pellerin.

Deux autres paramédics sont en isolement préventif, selon M. Pellerin. «Il n'y a pas de crainte à avoir sur notre capacité à donner le service à la population. Nous avons le personnel suffisant pour répondre à la demande», a-t-il mentionné.