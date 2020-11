Crise du logement à Montréal : encore plus d’argent injecté dans l’Office d’habitation

Le nombre de ménages hébergés par l’entremise de l’Office municipal d’habitation de Montréal (OMHM) ayant doublé par rapport à l’année dernière, la Ville a de nouveau décidé d’augmenter son financement.

Un million de dollars supplémentaires seront versés pour l’année en cours, et un montant similaire est prévu pour l'an prochain.

«La situation de la crise du logement avec le taux d’inoccupation anémique, 1,5 %, a fait très, très mal. Il y a énormément de ménages qui ont a été accompagnés par l’OMHM, c’est plus du double de ménages qui ont été accompagnés et hébergés», a relaté mercredi matin Robert Beaudry, responsable de l’habitation au comité exécutif de la Ville.

Le Service de référence de l’OMHM, qui aide les personnes n’ayant pas trouvé de logis, a accompagné 370 ménages cette année, contre 141 l’an dernier et 29 en 2018. Alors qu’aucun ménage n’avait été hébergé en 2018, le nombre est passé à 52 en 2019, avant de grimper à 103 cette année, selon les données de la Ville.

La durée moyenne d’hébergement est de 27 jours en 2020, contre 19 jours en 2019.

Encore aujourd’hui, 21 ménages sont hébergés par l’OMHM, a mentionné M. Beaudry.

«On avait plus que doublé le budget en vue de cette crise du logement. Et là, on le voit, les besoins financiers sont encore plus grands pour répondre à la demande, donc on vient augmenter encore le budget pour cette année d’un million $», a annoncé le conseiller municipal.

Budgets insuffisants

Le taux d’inoccupation des logements locatifs a chuté ces dernières années, passant de 2,9 % en 2017 à 2 % en 2018, puis 1,9 % en 2019, avant de tomber à 1,5 % en 2020.

Les logements sont plus chers, ce qui affecte notamment les populations vulnérables, d’après la Ville.

L’an dernier, le budget des ressources humaines et matérielles du Service de référence de l’OMHM est passé de 675 000 $ à 1,2 million $ et celui des frais d'hébergement temporaire est passé de 250 000 $ à 385 000 $.

«Le montant prévu pour l'hébergement temporaire pour l'année en cours était de 385 000 $ et il est déjà épuisé depuis plusieurs mois. De nouveaux enjeux sont apparus, dont certains liés à la pandémie, qui ont contribué à une augmentation considérable des dépenses», a expliqué le Service de l’habitation de la Ville.

«Une nouvelle évaluation situe les besoins d'hébergement à 1,4 million $ pour les deux prochaines années. Un montant additionnel maximal de 1,015 million $ est donc nécessaire pour 2020 et 2021», peut-on lire dans les documents officiels.

Parmi les enjeux liés à la pandémie, on mentionne la difficulté à visiter les logements ou à recommander des personnes vers leurs proches pour de l’hébergement en raison du confinement.