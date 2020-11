Davantage de besoins, mais moins de moyens

Alors qu'à l'habitude, de nombreux organismes s'apprêteraient à prendre d'assaut les rues pour solliciter des dons et ainsi venir en aide aux plus démunis, ils ont dû revoir leurs plans cette année, pandémie oblige.

À Trois-Rivières, la guignolée des médias a décidé de lancer un livre de recettes en collaboration avec l'entreprise Cuisigam pour se financer.

De leur côté, les organisateurs du téléthon du Noël des Nôtres et l'organisme les Artisans de la paix cherchent une façon de quand même récolter des denrées. «On a prévu cibler une date précise où on va inviter la population à nous apporter des denrées qu'on va mettre en quarantaine par la suite», a expliqué Robert Tardif, directeur général des Artisans de la paix.

Pour sa part, le centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières mise sur les défis de groupe. Selon la directrice du développement au centre de pédiatrie sociale de Trois-Rivières, Yvana Labouba, les besoins sont immenses.

«C'est sûr que l'anxiété chez les jeunes est plus présente, les réseaux de soutien ne sont plus là, il n'y a plus de loisirs», a-t-elle exprimé.

Une observation confirmée par Geneviève Marchand, responsable des communications de Moisson Mauricie et Centre-du-Québec où les demandes ont explosé. «Ça fait une moyenne de quatre nouvelles demandes par jour et, à titre de comparaison, avant mars 2020, c'était quatre nouvelles demandes par mois.»

Au centre d'action bénévole de Grand-Mère, la directrice générale, Sylvie Gervais, a constaté une nette augmentation de la demande depuis quelques semaines, ce qui coïncide avec la fin de la Prestation canadienne d'urgence.

«Depuis fin septembre, quand tout a arrêté pour la PCU, là on voit vraiment les effets. Il y a beaucoup de personnes qui avaient une belle vie avant, ils sont restaurateurs, ils sont commerçants, mais là, les revenus ont baissé», a-t-elle analysé.

Pour Mme Gervais, le vrai défi sera donc de convaincre les gens de donner, sans être directement sollicités. «Nos moyens pour amasser des fonds sont réduits, à cause de la pandémie, mais les besoins sont plus grands à cause des pertes d'emplois. Moi, je dis que plus que jamais, on a besoin de la solidarité de tout le monde.»