Exode vers les régions : «Je ne reviendrai jamais à Montréal»

La pandémie pousse de plus en plus de jeunes à quitter les grands centres urbains au profit des régions, et plus précisément au Bas-Saint-Laurent, qui tire bien son épingle du jeu.

Les municipalités de Rimouski et Rivière-du-Loup sont particulièrement prisées, mais également Percé en Gaspésie, et même les Îles-de-la-Madeleine.

L’organisme Place aux jeunes en région confirme la tendance lourde enregistrée depuis le début de la pandémie. Les objectifs annuels visant à attirer les jeunes dans la région ont été atteint en six mois, ce qui laisse croire que les nouveaux arrivants pourraient augmenter considérablement pour 2020.

Qui sont ces jeunes qui viennent s’établir?

Ils veulent fuir la pandémie et le confinement tel qu’il a été vécu en mars dernier. Certains avaient le projet de s’installer en région depuis plusieurs années, et la situation sanitaire actuelle a accéléré leur décision.

«Ce que je constate, c’est que la plupart des gens qui nous contactent ont une phrase qui revient. ‘’On y pensait depuis longtemps, on aurait dû le faire avant, et puis là on accélère le projet», explique Martin Poirier, agent pour Place aux jeunes en région.

Une ex-Montréalaise témoigne

Catherine D’avril, 32 ans, une ex-montréalaise a décidé de quitter la métropole pour s’établir à Rimouski depuis quelques mois. Directrice marketing à la Distillerie Saint-Laurent, elle a réussi à se trouver un emploi peu avant le début de la pandémie, et depuis, c’est la lune de miel.

«Je ne reviendrai jamais à Montréal même si j’ai adoré mes 13 années à Montréal. Je trippe ici! La nature, je découvre plein de nouvelles activités que j’avais pas la chance de faire à Montréal», raconte-t-elle à TVA Nouvelles.

Elle souhaite rester dans la région et songe à s’acheter un terrain, chose qu’elle n’aurait jamais pu faire dans la métropole.

Ces nouveaux venus qualifiés sont plus que bienvenus dans la région qui connaît une pénurie de main-d’œuvre généralisée depuis plusieurs années.