Haute vitesse, drogue et mandats d’arrestation

Si vous transportez de la drogue et que des occupants dans le véhicule sont recherchés, il faut éviter de rouler trop vite et d’attirer l’attention des policiers. C’est la leçon que retiendront sûrement le conducteur d’un véhicule et ses deux passagers qui roulaient à 149 km/h sur l’autoroute 40 est à la hauteur du km 56, dimanche dernier, dans l’ouest de l’île de Montréal.

Les policiers ont trouvé dans le véhicule six cellulaires, de la cocaïne, près de 2700 $ en espèces, un ordinateur et un GPS.

En consultant le dossier des trois occupants, ils ont découvert que deux d’entre eux faisaient l’objet d’un mandat d’arrestation, a indiqué la Sûreté du Québec, mercredi, à la suite de la comparution de Marco Daigle-Lebel, 29 ans, de Saint-Calixte, et de Zachary Lussier, 19 ans de Saint-Jérôme.

Les deux hommes demeurent détenus et sont notamment accusés de trafic de stupéfiants, de non-respect de conditions, de recel et de possession d’outils de cambriolage.

Une femme de 23 ans de Saint-Calixte a pour sa part été libérée sous promesse de comparaître ultérieurement.