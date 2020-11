L'auteur d'une agression au cimetière Mont-Royal recherché

La police de Montréal déploiera deux postes de commandement, jeudi matin, afin de recueillir des témoignages et faire avancer une enquête pour retrouver l'auteur d'une agression commise au cimetière Mont-Royal au début de l'automne.

Le 28 septembre dernier, un homme avait suivi pendant un moment une femme qui se promenait dans le cimetière en matinée, vers 8 h 30.

L'homme l'avait ensuite agrippée, avant de tenter d'entraîner sa victime vers une zone boisée. Cette dernière était cependant parvenue à se défendre et à faire fuir son assaillant, qui avait quitté le cimetière sans pouvoir être identifié.

Le suspect est décrit par la police comme étant possiblement âgé de 25 à 30 ans et possiblement d'origine maghrébine. Il mesure environ 1,78 m (5' 10'') et est plutôt mince. Il avait les cheveux courts et foncés, avec un toupet peigné vers l'avant et arborait une mince barbe avec une barbichette.

Lors des faits, il portait une chemise à manches longues avec des motifs à carreaux, des jeans noirs, une chaine de couleur argent et des lunettes rondes.

La police a dévoilé mercredi un portrait-robot du suspect. Elle invite quiconque aurait des informations à communiquer avec les enquêteurs, soit en appelant au 911 ou en contactant la ligne confidentielle Info-Crime Montréal au 514 393-1133.