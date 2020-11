Montréal-Nord en a assez d'être oublié

Alors que le niveau de violence dans Montréal-Nord augmente avec la pandémie, des intervenants s'unissent pour tenter de faire bouger les choses en publiant une déclaration commune.

• À lire aussi: Coup de feu dans Montréal-Nord

• À lire aussi: Itinérance: Montréal-Nord attend après l’administration Plante

• À lire aussi: Tentative de meurtre dans Montréal-Nord

Des intervenants d'organismes communautaires du quartier ont publié «La Déclaration de Montréal-Nord», où ils soutiennent que leur quartier est abandonné et délaissé par les autorités

Ils dénoncent que la peur et l'insécurité sont vécues par la population, alors que se multiplient les événements violents.

Cette déclaration est née d'ailleurs d'un ras-le-bol à la suite notamment d'une fusillade survenue en juillet dernier, en plein jour, pendant que des familles étaient réunies à l'espace Lapierre.

Les porte-parole disent, qu'au-delà d'ajouter policiers pour assurer la sécurité, ils souhaitent des investissements pour un développement plus large.

Ces sommes iraient pour des logements sociaux, des installations de santé, des installations sportives aussi pour les jeunes, des espaces de socialisation et des espaces verts. Ce qu'ils souhaitent, c'est une égalité des chances.

«Ici, malheureusement, la réalité qu'un jeune qui va grandir dans ce quartier-là n’est pas la même que celle d'un jeune qui va grandir dans le quartier d'Outremont. Et nous, ce qu'on essaie de dire: ça devrait être la même chose pour les deux», explique Will Prosper, administrateur de Hoodstock.

«Le point de bascule a déjà été atteint. Et je crois que ce que les événements de cet été ont montré, c'est qu'on ne peut pas attendre qu'il y ait une mort de plus. On ne peut pas» lâche Bochra Manai, coordonnatrice générale de Parole d’exclu(e)s.

Les porte-parole invitent la population à signer la déclaration sur le site PourMontrealNord.ca.