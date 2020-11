Québec rétablit la gratuité pour un cycle de fécondation in vitro

Le gouvernement de la CAQ va de l’avant avec l’une de ses promesses phares et paiera un cycle de fécondation in vitro aux femmes de 40 ans et moins n'ayant jamais eu recours à la procédure.

Le projet de loi a été déposé mercredi à l'Assemblée nationale par le ministre délégué à la Santé et aux Services sociaux Lionel Carmant.

Le processus de fécondation in vitro comprend la stimulation, le prélèvement et la fécondation des ovules, puis le transfert d’un embryon, une procédure qui peut coûter jusqu'à 15 000 $.

Du même coup, le projet de loi réduit à six le nombre d'inséminations artificielles remboursées par l'État.

Les couples hétérosexuels, les couples homosexuels femme-femme ainsi que les femmes seules peuvent être admissibles, tant que les femmes sont âgées de moins de 41 ans. L’homme, pour sa part, doit avoir plus de 18 ans.

«Les services de procréation assistée requis à des fins d’insémination artificielle et de FIV sont considérés comme des services assurés uniquement si la femme est âgée de 18 ans ou plus et de moins de 41 ans», peut-on lire dans le projet de loi 73.

Plus de détails à venir.