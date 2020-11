«Star Académie» s’installe au Manoir Maplewood

C’est au Manoir Maplewood, à Waterloo, dans les Cantons-de-l’Est, que s’installeront les académiciens de la cuvée 2021 de «Star Académie» à compter du 14 février, a annoncé la production, mercredi après-midi.

— Star Académie TVA (@staracademietva) November 11, 2020

Productions Déferlantes, Québecor Contenu et TVA étaient à la recherche depuis l’été dernier d’un bijou de résidence qui serait capable d’accueillir les 15 jeunes talents qui participeront au populaire concours télévisé.

Pas moins de 35 lieux ont été visités dans le but de dénicher une académie inspirante, chaleureuse et suffisamment grande pour abriter chanteurs, professeurs et équipe technique.

Vieux de plus de 150 ans, construit en 1865 par le premier maire de la municipalité, le Manoir Maplewood a constitué un immense coup de cœur pour les créateurs derrière la nouvelle édition de «Star Académie», avec son architecture splendide, son imposant jardin de 4,5 acres, ses 25 pièces et ses 17 000 pieds carrés.

«Il s’agira de la plus grande académie de toute l’histoire de "Star Académie"», a mentionné la production sur Twitter.

L’endroit fait de murs de briques, de boiseries, de lucarnes, d’une verrière et de grands espaces sera réaménagé par la direction artistique de «Star Académie» dans les prochains mois pour les besoins du projet.

Comme on le sait, le Manoir devenu école devra comporter une salle de cours, un salon pour le bilan du dimanche soir, le bureau de la directrice Lara Fabian et le nouveau Lab musical, qui sera rempli d’instruments et d’équipements techniques, à la disposition des élèves.

Le Manoir Maplewood a jadis été un couvent pendant près de 80 ans. À l’époque, les religieuses y enseignaient l’art et la musique aux jeunes filles. Rénové depuis, sans avoir perdu de son cachet, l’établissement a aussi servi d’auberge dans les dernières années.