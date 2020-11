Trudeau félicite la présidente de la Chambre des représentants Nancy Pelosi

Pendant que le président sortant des États-Unis Donald Trump refuse toujours de concéder la victoire à Joe Biden, le premier ministre Justin Trudeau multiplie ses appels dans le camp démocrate.

Mercredi, son bureau a fait savoir qu’il s’est entretenu avec la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, pour la féliciter de sa victoire électorale et lui signifier son impatience de travailler avec la future administration Biden.

«Le premier ministre et la présidente ont convenu de l’importance de voir le Canada et les États-Unis travailler ensemble sur le plan bilatéral et à l’échelle internationale pour atténuer les conséquences économiques et sanitaires de la pandémie de COVID-19, renforcer la sécurité internationale, promouvoir les droits de la personne et lutter contre les changements climatiques», peut-on lire dans le compte-rendu du bureau de M. Trudeau.

Les élus démocrates ont conservé leur majorité à la Chambre des représentants, au terme des élections américaines de la semaine dernière. Le contrôle du Sénat demeure de son côté incertain. Un deuxième tour devra notamment avoir lieu en Géorgie.

«Le premier ministre s’est dit impatient d’aborder avec la présidente et l’administration du président élu Biden des enjeux fondamentaux comme le commerce, les dispositions du programme Buy America et la coopération énergétique», ajoute-t-on dans le compte-rendu de mercredi.

Lundi, M. Trudeau a été le premier dirigeant étranger à décrocher le combiné pour féliciter M. Biden de vive voix d’avoir remporté la Maison-Blanche.

Déjà, il avait été prompt à le faire sur Twitter, samedi, après que les grands médias américains eurent déclaré l’ex-vice-président vainqueur.

De son côté, le milliardaire républicain Donald Trump allègue sans preuve que l’élection lui est volée par des fraudes électorales.