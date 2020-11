Un cas supplémentaire de COVID-19 à la Maison-Blanche

Un nouveau cas de coronavirus a été détecté parmi le personnel de la Maison-Blanche, où plusieurs proches de Donald Trump ayant assisté à la soirée électorale du 3 novembre ont déjà été déclarés positifs, ont annoncé mercredi les médias américains.

Le directeur politique de la Maison-Blanche, Brian Jack, a été déclaré positif au Covid-19 au cours du week-end, selon le New York Times et CNN. Il avait passé la soirée de mardi à suivre les résultats de l'élection présidentielle à la Maison-Blanche.

Un autre conseiller du président a été déclaré positif, selon le quotidien, mais il ne le nomme pas et ne précise pas s'il était présent lors de la soirée électorale.

Ils rejoignent le chef de cabinet du président, Mark Meadows, le ministre du logement et du développement urbain, Ben Carson, et David Bossie, le chef de l'équipe juridique chargée des recours en justice dans plusieurs États où les républicains dénoncent des fraudes électorales.

Plusieurs hauts responsables de l'administration Trump ont contracté le Covid-19 ces dernières semaines, dont le chef de l'État lui-même et son épouse Melania.

Les États-Unis recensaient au total mercredi près de 240 000 décès depuis le début de la pandémie pour plus de 10,3 millions de cas, et enregistrent à l'heure actuelle plus de 100.000 nouveaux cas chaque jour.