Un vol à la «Casa de Papel» en Allemagne

Des cambrioleurs ont dérobé quelque 6,5 millions d'euros (10 millions de dollars) en espèces dans un bâtiment des douanes allemandes à Emmerich (ouest) en perçant un mur de la salle des coffres avec une carotteuse, a annoncé mercredi la police.

Le cambriolage est intervenu le 1er novembre. Selon les enquêteurs, trois personnes vêtues de noir et portant des bonnets de couleur foncée ont pénétré dans le bâtiment vers 6h00 du matin avant de le quitter vers 10h45 après avoir rempli un véhicule blanc.

Selon les polices de Kleve et Krefeld, ce casse a été «planifié et exécuté de manière professionnelle»: ses auteurs sont parvenus à entrer dans la cave du bâtiment et à pénétrer dans la salle des coffres grâce à leur outil.

Les douanes ont promis une récompense de 100 000 euros (153 575 en dollars canadiens) pour toute personne fournissant des informations sur les auteurs du cambriolage ou permettant de retrouver l'argent subtilisé.

Des témoins ont affirmé avoir entendu des bruits de perceuse ce dimanche 1er novembre à l'aube avant d'apercevoir les trois personnes faire des allers-retours entre le bâtiment et le véhicule immatriculé dans la région et dans lequel elles ont ensuite pris la fuite.

Un autre témoin a en outre photographié un homme qui ne cessait de passer et repasser devant le bâtiment ce matin-là et que les enquêteurs recherchent désormais activement.

Cet homme était ensuite monté à bord d'une voiture et avait pris la même direction que le véhicule blanc utilisé pour le vol.