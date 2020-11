Vives tensions entre Oka et Kanesatake autour de la pinède

Le grand chef de la communauté mohawk de Kanesatake compte poursuivre la municipalité d’Oka et le gouvernement du Québec pour empêcher la transformation d’une partie de la pinède d’Oka en «site patrimonial».

«C’est de l’expropriation déguisée et on ne laissera pas la municipalité poursuivre en ce sens. Il [le maire] n’a rien appris de la crise de 1990. On veut en faire un précédent au Canada», lance le grand chef Serge Simon. Il compte inclure le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation dans sa poursuite, si ce dernier n'intervient pas auprès de la municipalité d'Oka, puisque les municipalités relèvent de ce ministère.

Changement de zonage

La municipalité d’Oka a entrepris des démarches pour changer le zonage d’une partie des terrains situés dans la pinède. Il ne s’agit pas du secteur de la pinède qui était au centre de la crise de 1990, mais d’une autre partie qui se trouve plus à l’est.

Il y a deux propriétaires terriens à l’endroit en litige, soit la municipalité d’Oka et Grégoire Gollin, qui a acquis ses parcelles en 2002.

La communauté mohawk revendique ces terres depuis 1990.

M. Gollin voulait d’abord faire du développement résidentiel sur ses terrains, mais a accepté de les céder à la communauté mohawk en 2019 afin de faciliter la réconciliation entre les parties.

Mais, depuis, le maire Pascal Quevillon, qui s’oppose à cette cession, a décidé de changer le zonage de cette partie de la pinède afin d’en faire un site patrimonial, pour en garder le contrôle. M. Quevillon s'y oppose parce qu'il affirme que le conseil de bande n'arrive pas à faire appliquer les lois à Kanesatake.

L’idée ne plait pas au conseil de bande qui veut en devenir propriétaire et qui veut que ce soit les Mohawks qui déterminent le statut de la pinède.

M. Gollin ne comprend pas l’attitude de la municipalité. «Ce projet prévoit la restitution de 70 hectares de pinède m’appartenant grâce à un don écologique et d’en faire une Aire protégée et de conservation autochtone, un statut plus approprié avec le droit coutumier, le recours au savoir-faire autochtone en matière de conservation, l’objectif national de réconciliation. «Cela va mettre de l’huile sur le feu et c’est inutile pour le moment», explique M. Gollin.

En même temps, ce dernier comprend la crainte de la municipalité qui s’inquiète de la situation à Kanesatake.

Protéger les arbres

Le maire d’Oka compte notamment protéger les arbres de la pinède. Selon lui, seule sa municipalité est en mesure de protéger la pinède.

À titre d’exemple, M. Quevillon soutient que le conseil de bande ne pourra pas empêcher des Mohawks de couper des arbres pour faire du bois de chauffage. Il croit que le conseil de bande a perdu le contrôle en ce qui a trait à la sécurité et à l’environnement sur son territoire.

«La crise d’Oka est arrivée parce que la communauté ne voulait pas qu’on coupe des arbres dans la pinède. Le fédéral a racheté les terres, et que s’est-t-il passé 30 ans plus tard? Ils ont coupé des arbres pour des cabanes à cigarettes et à pot», illustre le maire d’Oka, ajoutant que même le grand chef Simon admet ne pas pouvoir faire respecter les règles dans l’état actuel des choses parce qu’ils n'ont pas de police.