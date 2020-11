Plusieurs autorités électorales américaines ont affirmé jeudi dans un communiqué commun, plus d'une semaine après la présidentielle, n'avoir trouvé «aucune preuve» de bulletins perdus ou modifiés, ou de systèmes de vote piratés.

«L'élection du 3 novembre a été la plus sûre de l'histoire des États-Unis», ont indiqué ces autorités locales et nationales responsables de la sécurité du scrutin, contredisant les accusations de fraude émanant du président sortant Donald Trump et de son entourage.

