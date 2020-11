Autoroute 15: des mesures pour éviter un autre carambolage mortel

À la suite du carambolage qui a fait deux morts en février dernier sur l’autoroute 15 dans le secteur de La Prairie, en Montérégie, le gouvernement Legault a annoncé que le déneigement sera bonifié dans le secteur.

De plus, le ministère des Transports (MTQ) a installé neuf nouveaux panneaux de signalisation – pour un total de 10 – entre les boulevards Matte et Salaberry pour prévenir qu’il s’agit d’un tronçon à risque de poudrerie.

Jeudi, le MTQ a de plus indiqué que les opérations de déneigement ont été bonifiées dans le secteur, où les accotements et la piste cyclable située entre le bassin de La Prairie et l'autoroute seront entretenus pendant l’hiver.

Rappelons qu’en plus des deux morts, la tragédie du 19 février 2020, provoquée par une bourrasque de neige, avait fait une dizaine de blessés graves, alors que 200 automobilistes et camionneurs avaient été coincés des heures durant sur les voies rapides à la suite d’un carambolage monstre.

«Dans le but d'éviter une accumulation aux abords de l'autoroute, ce qui pourrait faciliter les épisodes de poudrerie lors de forts vents, l'enlèvement de la neige sur l'accotement et le transport de celle-ci seront réalisés, alors que la piste cyclable servira désormais de trappe à neige, de la rue du Quai jusqu'à la rue Salaberry», a-t-on indiqué, par communiqué.

Si la météo se complique, le MTQ n’hésitera pas à fermer l’autoroute 15 à La Prairie, une section qui longe le fleuve Saint-Laurent et où 63 000 véhicules circulent chaque jour en moyenne.

Les autorités excluent de planter plus d’arbres et d’aménager de nouvelles buttes en raison d’un manque d’espace. Le MTQ étudie toutefois la possibilité de mettre en place des brise-vent, notamment dans le secteur au sud de la passerelle cyclable (rue Saint-Henri).

«Après les événements tragiques du 19 février 2020 survenus sur l'autoroute 15, il était important pour moi de tout mettre en œuvre pour rendre le plus sécuritaire possible le secteur du bassin de La Prairie», a dit le ministre des Transports, François Bonnardel.

«Ce secteur restera toujours un secteur difficile, où l'espace disponible entre le fleuve et l'autoroute est réduit, a-t-il ajouté. J'ai donc demandé aux équipes du Ministère d'étudier tout nouveau type de brise-vent qui pourrait être aménagé dans ces circonstances, puisqu'il n'y a aucun compromis à faire sur la sécurité routière.»