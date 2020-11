Conflit d’intérêts: Pierre Fitzgibbon, un premier ministre réprimandé dans l'histoire du Québec

Le ministre Pierre Fitzgibbon est devenu jeudi le premier ministre de l’histoire du Québec à être réprimandé par l’Assemblée nationale pour un conflit d’intérêts.

Les élus au Salon bleu ont voté en faveur de la réprimande recommandée par la commissaire à l’éthique et à la déontologie pour des rencontres tenues avec un ami lobbyiste qui venait d’acheter des actions d’une entreprise, Move Protéine, , dont il souhaitait se départir.

Comme le premier ministre François Legault l’avait annoncé, la CAQ a appuyé la sanction, tout comme les autres formations représentées à Québec. Celle-ci a donc été adopté à l’unanimité; seul le ministre Fitzgibbon, absent lors du vote, s’est abstenu de voter.

Lors du dépôt du rapport, M. Legault avait déclaré avoir d’abord été «en colère» au moment de lire le compte-rendu de la commissaire, mais avoir été ensuite rassuré par les explications de son ministre.

Fitzgibbon nie

Prenant la parole au Salon bleu mercredi, à la veille du vote, le ministre Fitzgibbon a nié avoir mal agi. «Je ne me suis jamais placé dans une situation de conflit d'intérêts ni favorisé mes intérêts personnels, avait-il déclaré. J'ai toujours pris soin de diriger M. Laperrière vers les démarches normales et usuelles. Il n'a reçu aucun traitement de faveur à cause de notre relation d'amitié. Je ne l'ai jamais avantagé ni même favorisé.»

Malgré tout, il a du même souffle ajouté qu’il ne se placerait plus dans une telle situation. «Dans le futur, la prudence me recommandera désormais de ne pas parler à des lobbyistes qui auraient des dettes envers moi», a-t-il ajouté.

Une première

Par le passé, un seul élu – l’ex-caquiste devenu indépendant Claude Surprenant – avait été blâmé par l’Assemblée nationale. Il s’agit donc de la première fois qu’un membre du conseil des ministres fait l’objet d’une réprimande en matière d’éthique.

Une sanction importante de 25 000 $ avait été recommandée contre l’ex-ministre libéral Pierre Paradis en 2018, mais le gouvernement Couillard à l’époque avait mis son poids de parti majoritaire pour battre la recommandation du commissaire.